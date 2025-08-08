https://ria.ru/20250808/vsu-2034077867.html
Силовики рассказали, с чем столкнулись ВСУ на Сумском направлении
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки войск "Север" привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении", - сказал собеседник агентства.
