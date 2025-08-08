Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, с чем столкнулись ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 08.08.2025 (обновлено: 09:22 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/vsu-2034077867.html
Силовики рассказали, с чем столкнулись ВСУ на Сумском направлении
Силовики рассказали, с чем столкнулись ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 08.08.2025
Силовики рассказали, с чем столкнулись ВСУ на Сумском направлении
ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:21:00+03:00
2025-08-08T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_6895195d1341bf83153cc00475440f52.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки войск "Север" привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_b8a821e40946aa5e59e259f7617d1e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силовики рассказали, с чем столкнулись ВСУ на Сумском направлении

ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на Сумском направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки войск "Север" привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении", - сказал собеседник агентства.
Оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
2 апреля, 05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала