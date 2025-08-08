Рейтинг@Mail.ru
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
14:43 08.08.2025 (обновлено: 14:45 08.08.2025)
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок... РИА Новости, 08.08.2025
в мире
венгрия
швейцария
оаэ
встреча путина и трампа — 2025
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом".Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
в мире, венгрия, швейцария, оаэ, встреча путина и трампа — 2025, дональд трамп, владимир путин
В мире, Венгрия, Швейцария, ОАЭ, Встреча Путина и Трампа — 2025, Дональд Трамп, Владимир Путин
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

Fox News: Путин может встретиться с Трампом в Венгрии, Швейцарии, ОАЭ или Италии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом".
Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
 
В миреВенгрияШвейцарияОАЭВстреча Путина и Трампа — 2025Дональд ТрампВладимир Путин
 
 
