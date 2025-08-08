https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034152306.html
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом".Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
