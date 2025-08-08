https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034149249.html

Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его встреча с американским президентом Дональдом Трампом не стоит на повестке дня, но он бы открыл президенту США глаза на многие вещи."На данный момент такая встреча не стоит в повестке дня, хотя для Дональда Трампа она могла бы оказаться достаточно важной. Ему было бы архиполезно, если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американско-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал телеканал "Первый информационный".

