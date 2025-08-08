Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили предстоящую встречу Путина и Трампа
13:17 08.08.2025
В Госдуме оценили предстоящую встречу Путина и Трампа
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых... РИА Новости, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече двух президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства", - сказал Шеремет. По его словам, встреча лидеров двух ядерных держав – России и США – способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.
в мире, россия, сша, оаэ, владимир путин, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Россия, США, ОАЭ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече двух президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
"Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства", - сказал Шеремет.
По его словам, встреча лидеров двух ядерных держав – России и США – способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.
