Российские военные блокируют передвижение техники ВСУ под Волчанском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 08.08.2025
Российские военные блокируют передвижение техники ВСУ под Волчанском
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения контролируют маршруты передвижения украинской бронетехники, не позволяя противнику приближаться к линии фронта, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Закат". "Маршрут следования штурмовиков ВСУ занимает не один день. Мы не даем им вздохнуть, не позволяем подходить близко, уничтожаем технику еще на дальних подступах", - сказал агентству командир. По словам "Заката", такая тактика позволяет методично выявлять и ликвидировать технику ВСУ с помощью артиллерии и разведывательных беспилотников. Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги - в приграничье к северу от Купянска, при этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и почти изолированы. Едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
харьковская область
волчанск
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения контролируют маршруты передвижения украинской бронетехники, не позволяя противнику приближаться к линии фронта, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Закат".
"Маршрут следования штурмовиков ВСУ занимает не один день. Мы не даем им вздохнуть, не позволяем подходить близко, уничтожаем технику еще на дальних подступах", - сказал агентству командир.
По словам "Заката", такая тактика позволяет методично выявлять и ликвидировать технику ВСУ с помощью артиллерии и разведывательных беспилотников.
Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги - в приграничье к северу от Купянска, при этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и почти изолированы. Едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Харьковская область
Волчанск
Вооруженные силы Украины
 
 
