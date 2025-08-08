Российские военные блокируют передвижение техники ВСУ под Волчанском
ВС России контролируют маршруты передвижения ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения контролируют маршруты передвижения украинской бронетехники, не позволяя противнику приближаться к линии фронта, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Закат".
"Маршрут следования штурмовиков ВСУ занимает не один день. Мы не даем им вздохнуть, не позволяем подходить близко, уничтожаем технику еще на дальних подступах", - сказал агентству командир.
По словам "Заката", такая тактика позволяет методично выявлять и ликвидировать технику ВСУ с помощью артиллерии и разведывательных беспилотников.
Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги - в приграничье к северу от Купянска, при этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и почти изолированы. Едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
