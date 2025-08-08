В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией
Мягков напомнил, что война СССР против Японии спасла миллион американских солдат
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСолдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11).
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР обеспечил безоговорочную капитуляцию Японии и спас жизни американских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Американские военные, в частности, начальники штабов Соединённых Штатов Америки, они, проводя свой анализ ситуации, считали, что без участия СССР война против Японии американцев и англичан, и их союзников может продлиться до конца 46 года (1946 года - ред.) и борьба за японские острова может стоить только войскам Соединённых Штатов Америки один миллион потерь", - отметил Мягков.
Он подчеркнул, что президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а в последующем и новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн считали, что необходимо обязательно участие СССР в войне, иначе и потери, и сроки войны могут быть очень большими, поэтому СССР, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии.