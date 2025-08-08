https://ria.ru/20250808/voyna-2034042695.html

В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией

В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией - РИА Новости, 08.08.2025

В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией

Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T00:07:00+03:00

2025-08-08T00:07:00+03:00

2025-08-08T00:07:00+03:00

япония

ссср

сша

теодор рузвельт

уинстон черчилль

гарри трумэн

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005769933_0:241:2559:1680_1920x0_80_0_0_c88138c4f9c181f672f0943705a6c7b0.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР обеспечил безоговорочную капитуляцию Японии и спас жизни американских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. "Американские военные, в частности, начальники штабов Соединённых Штатов Америки, они, проводя свой анализ ситуации, считали, что без участия СССР война против Японии американцев и англичан, и их союзников может продлиться до конца 46 года (1946 года - ред.) и борьба за японские острова может стоить только войскам Соединённых Штатов Америки один миллион потерь", - отметил Мягков. Он подчеркнул, что президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а в последующем и новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн считали, что необходимо обязательно участие СССР в войне, иначе и потери, и сроки войны могут быть очень большими, поэтому СССР, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии.

https://ria.ru/20250805/sssr-2033569966.html

япония

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, ссср, сша, теодор рузвельт, уинстон черчилль, гарри трумэн, российское военно-историческое общество (рвио), общество