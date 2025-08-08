Рейтинг@Mail.ru
В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/voyna-2034042695.html
В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией
В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией - РИА Новости, 08.08.2025
В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией
Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T00:07:00+03:00
2025-08-08T00:07:00+03:00
япония
ссср
сша
теодор рузвельт
уинстон черчилль
гарри трумэн
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005769933_0:241:2559:1680_1920x0_80_0_0_c88138c4f9c181f672f0943705a6c7b0.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР обеспечил безоговорочную капитуляцию Японии и спас жизни американских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. "Американские военные, в частности, начальники штабов Соединённых Штатов Америки, они, проводя свой анализ ситуации, считали, что без участия СССР война против Японии американцев и англичан, и их союзников может продлиться до конца 46 года (1946 года - ред.) и борьба за японские острова может стоить только войскам Соединённых Штатов Америки один миллион потерь", - отметил Мягков. Он подчеркнул, что президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а в последующем и новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн считали, что необходимо обязательно участие СССР в войне, иначе и потери, и сроки войны могут быть очень большими, поэтому СССР, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии.
https://ria.ru/20250805/sssr-2033569966.html
япония
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005769933_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_0d25ee241cefa4caf11064c2343bb54d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, ссср, сша, теодор рузвельт, уинстон черчилль, гарри трумэн, российское военно-историческое общество (рвио), общество
Япония, СССР, США, Теодор Рузвельт, Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией

Мягков напомнил, что война СССР против Японии спасла миллион американских солдат

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСолдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11).
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки Арисака (Тип 99) и пулеметы Намбу (Тип 11). - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11).. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР обеспечил безоговорочную капитуляцию Японии и спас жизни американских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Американские военные, в частности, начальники штабов Соединённых Штатов Америки, они, проводя свой анализ ситуации, считали, что без участия СССР война против Японии американцев и англичан, и их союзников может продлиться до конца 46 года (1946 года - ред.) и борьба за японские острова может стоить только войскам Соединённых Штатов Америки один миллион потерь", - отметил Мягков.
Он подчеркнул, что президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а в последующем и новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн считали, что необходимо обязательно участие СССР в войне, иначе и потери, и сроки войны могут быть очень большими, поэтому СССР, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии.
Профессор Института стран Востока, член Союза писателей России Анатолий Кошкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне
5 августа, 21:01
 
ЯпонияСССРСШАТеодор РузвельтУинстон ЧерчилльГарри ТрумэнРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала