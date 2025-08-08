Почти 20 тысяч человек в Херсонской области остались без света из-за ВСУ
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Херсонской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали энергоинфраструктуру Херсонской области, без света остаются 19 тысяч человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Повреждена энергетическая инфраструктура", - написал Сальдо в своем Telegram-канале, приводя статистику последствий обстрела региона со стороны ВСУ за минувшие сутки.
В частности, по его словам, электроснабжение было нарушено в четырех округах области. В Каланчакском муниципальном округе без света оставались четыре населенных пункта, подача восстановлена.
"Из-за повреждений на линии 35 кВ в Дудчино без света оставалось более 42 тысяч человек в Новокаховском. Каховском и Чаплинском округах. Сейчас электроснабжение частично восстановлено: без света остаются 19 тысяч человек, ремонтные работы продолжаются", - добавил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
