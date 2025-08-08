https://ria.ru/20250808/voevodin-2034064796.html

Националист Воеводин потребовал компенсацию за отсутствие телевизора в ИК

Националист Воеводин потребовал компенсацию за отсутствие телевизора в ИК - РИА Новости, 08.08.2025

Националист Воеводин потребовал компенсацию за отсутствие телевизора в ИК

Главарь банды националистов Алексей Воеводин, пожизненно осужденный за убийства и нападения, потребовал более 500 тысяч рублей за отсутствие в камере... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главарь банды националистов Алексей Воеводин, пожизненно осужденный за убийства и нападения, потребовал более 500 тысяч рублей за отсутствие в камере исправительной колонии "Полярная сова" горячей воды, телевизора и радио, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. Как указано в иске, в период его пребывания в этой колонии "в камере отсутствовало горячее водоснабжение, вследствие чего он не мог нормально мыться, стирать вещи, чистить зубы, мыть полы и посуду". Кроме того, его не выводили на зарядку, приходилось делать ее в камере, где очень тесно. Также в его камере не было телевизора и радиоприемника, а при этапировании в другое учреждение ему выдали не все документы. Все это, указал Воеводин, нарушает его права. Представитель колонии, в свою очередь, возражал против удовлетворения иска. Он отметил, что корпус, где отбывал наказание Воеводин, построен в 1984 году и там действительно нет горячей воды, но истцу выдавался в камеру кипятильник, а два раза в неделю его выводили в банный бокс, где он мог постирать вещи и помыться. Физическая зарядка, отмечается в материалах, осуществляется заключенными согласно утвержденному распорядку дня, в камере. Размер камеры Воеводина составляет 15,4 "квадрата", места вполне достаточно для выполнения физических упражнений. При этапировании осужденному выдали все его вещи (семь сумок), от получения документов он сам отказался, о чем был составлен акт, сказано в деле. Как отмечается в материалах, в период содержания в исправительном учреждении Воеводин не просил администрацию выдать ему телевизор или радиоприемник, родственники ему также их не направляли. Кроме того, в каждой камере есть радиоточка, которая транслирует радиопередачи и информацию для осужденных. Суд отклонил его иск. Воеводин в 2011 году приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев, виновными были признаны еще 11 человек. Группировка была создана в 2003 году Воеводиным совместно с Дмитрием Боровиковым, убитым позднее при задержании.

