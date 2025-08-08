Двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Еще двое военных ВСУ, вторгшихся в Курскую область, получили по 16 лет колонии
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Еще двум украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесен приговор, им обоим назначено по 16 лет лишения свободы, сообщили в Следственном комитете РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора стрелку Александру Клименко, проходящему военную службу в воинском звании "солдат" в войсковой части А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) вооруженных формирований Украины... Приговором суда Клименко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 28 января 2025 года Клименко, имея при себе автомат АК-74 с боеприпасами к нему, а также четыре ручные гранаты, в составе подразделения пересек государственную границу Российской Федерации.
Спустя несколько часов он занял наблюдательно-огневую позицию неподалеку от деревни Старая Сорочина Суджанского района Курской области, после чего принял активное участие в ее незаконном вооруженном блокировании и удержании, препятствуя эвакуации граждан, а также применяя оружие против российских военнослужащих и гражданских лиц. Обвиняемый был задержан 2 февраля 2025 года, после чего передан следственным органам.
Также приговор был вынесен гранатометчику 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины солдату Виктору Соколовскому. В ведомстве отметили, что приговором суда Соколовскому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Правоохранители установили, что 31 августа 2024 года Соколовский, вооруженный автоматом чешского производства, совместно с сослуживцами незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область для осуществления террористической деятельности.
В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Соколовский прибыл на отведенный ему участок вблизи села Махновка Суджанского района Курской области и занял наблюдательно-огневую позицию, откуда осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, запугивал мирных граждан и запрещал им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и ее удержании. Соколовский был задержан военнослужащими ВС РФ 28 декабря 2024 года в ходе боевых действий.
