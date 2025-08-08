Рейтинг@Mail.ru
Двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/voennye-2034230370.html
Двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 08.08.2025
Двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Еще двум украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесен приговор, им обоим назначено по 16 лет лишения свободы, сообщили в Следственном комитете РФ. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T19:13:00+03:00
2025-08-08T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
александр клименко
ак-74
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Еще двум украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесен приговор, им обоим назначено по 16 лет лишения свободы, сообщили в Следственном комитете РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора стрелку Александру Клименко, проходящему военную службу в воинском звании "солдат" в войсковой части А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) вооруженных формирований Украины... Приговором суда Клименко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 28 января 2025 года Клименко, имея при себе автомат АК-74 с боеприпасами к нему, а также четыре ручные гранаты, в составе подразделения пересек государственную границу Российской Федерации. Спустя несколько часов он занял наблюдательно-огневую позицию неподалеку от деревни Старая Сорочина Суджанского района Курской области, после чего принял активное участие в ее незаконном вооруженном блокировании и удержании, препятствуя эвакуации граждан, а также применяя оружие против российских военнослужащих и гражданских лиц. Обвиняемый был задержан 2 февраля 2025 года, после чего передан следственным органам. Также приговор был вынесен гранатометчику 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины солдату Виктору Соколовскому. В ведомстве отметили, что приговором суда Соколовскому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Правоохранители установили, что 31 августа 2024 года Соколовский, вооруженный автоматом чешского производства, совместно с сослуживцами незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область для осуществления террористической деятельности. В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Соколовский прибыл на отведенный ему участок вблизи села Махновка Суджанского района Курской области и занял наблюдательно-огневую позицию, откуда осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, запугивал мирных граждан и запрещал им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и ее удержании. Соколовский был задержан военнослужащими ВС РФ 28 декабря 2024 года в ходе боевых действий.
https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034049790.html
https://ria.ru/20250807/kursk-2033974041.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, украина, александр клименко, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Александр Клименко, АК-74
Двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Еще двое военных ВСУ, вторгшихся в Курскую область, получили по 16 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Еще двум украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесен приговор, им обоим назначено по 16 лет лишения свободы, сообщили в Следственном комитете РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора стрелку Александру Клименко, проходящему военную службу в воинском звании "солдат" в войсковой части А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) вооруженных формирований Украины... Приговором суда Клименко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский
Вчера, 02:03
Следствием установлено, что 28 января 2025 года Клименко, имея при себе автомат АК-74 с боеприпасами к нему, а также четыре ручные гранаты, в составе подразделения пересек государственную границу Российской Федерации.
Спустя несколько часов он занял наблюдательно-огневую позицию неподалеку от деревни Старая Сорочина Суджанского района Курской области, после чего принял активное участие в ее незаконном вооруженном блокировании и удержании, препятствуя эвакуации граждан, а также применяя оружие против российских военнослужащих и гражданских лиц. Обвиняемый был задержан 2 февраля 2025 года, после чего передан следственным органам.
Также приговор был вынесен гранатометчику 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины солдату Виктору Соколовскому. В ведомстве отметили, что приговором суда Соколовскому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Правоохранители установили, что 31 августа 2024 года Соколовский, вооруженный автоматом чешского производства, совместно с сослуживцами незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область для осуществления террористической деятельности.
В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Соколовский прибыл на отведенный ему участок вблизи села Махновка Суджанского района Курской области и занял наблюдательно-огневую позицию, откуда осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, запугивал мирных граждан и запрещал им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и ее удержании. Соколовский был задержан военнослужащими ВС РФ 28 декабря 2024 года в ходе боевых действий.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного
7 августа, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаАлександр КлименкоАК-74
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала