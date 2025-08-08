Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные поняли, что не могут противостоять России, пишет NYT
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 08.08.2025 (обновлено: 17:20 08.08.2025)
Украинские военные поняли, что не могут противостоять России, пишет NYT
Украинские военные поняли, что не могут противостоять России, пишет NYT - РИА Новости, 08.08.2025
Украинские военные поняли, что не могут противостоять России, пишет NYT
Солдаты ВСУ понимают, что не могут противостоять российским силам, и готовы принять прекращение огня, которое можно было бы достичь путем переговоров, пишет... РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Солдаты ВСУ понимают, что не могут противостоять российским силам, и готовы принять прекращение огня, которое можно было бы достичь путем переговоров, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных. "В нашей ситуации что нам делать? Только один путь - переговоры", - сказал газете один из военных по имени Андрей, добавив, что у ВСУ недостаточно ни оружия, ни людей. Другой украинский военный, выражая свое мнение по вопросу необходимости завершения конфликта, заявил изданию, что хочет, чтобы его сослуживцы перестали умирать. "Лично я бы хотел принять прекращение огня по линии фронта", - отметил он. Опрос компании Gallup ранее показал, что почти 70% граждан Украины поддерживают прекращение конфликта путем переговоров. Как пишет британская газета Telegraph, Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии.
украина
россия
Украинские военные поняли, что не могут противостоять России, пишет NYT

NYT: в ВСУ понимают, что у них недостаточно людей и оружия для противостояния РФ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Солдаты ВСУ понимают, что не могут противостоять российским силам, и готовы принять прекращение огня, которое можно было бы достичь путем переговоров, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
"В нашей ситуации что нам делать? Только один путь - переговоры", - сказал газете один из военных по имени Андрей, добавив, что у ВСУ недостаточно ни оружия, ни людей.
Другой украинский военный, выражая свое мнение по вопросу необходимости завершения конфликта, заявил изданию, что хочет, чтобы его сослуживцы перестали умирать. "Лично я бы хотел принять прекращение огня по линии фронта", - отметил он.
Опрос компании Gallup ранее показал, что почти 70% граждан Украины поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.
Как пишет британская газета Telegraph, Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии.
Специальная военная операция на Украине
 
 
