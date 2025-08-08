https://ria.ru/20250808/voennye-2034198482.html

Украинские военные поняли, что не могут противостоять России, пишет NYT

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Солдаты ВСУ понимают, что не могут противостоять российским силам, и готовы принять прекращение огня, которое можно было бы достичь путем переговоров, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных. "В нашей ситуации что нам делать? Только один путь - переговоры", - сказал газете один из военных по имени Андрей, добавив, что у ВСУ недостаточно ни оружия, ни людей. Другой украинский военный, выражая свое мнение по вопросу необходимости завершения конфликта, заявил изданию, что хочет, чтобы его сослуживцы перестали умирать. "Лично я бы хотел принять прекращение огня по линии фронта", - отметил он. Опрос компании Gallup ранее показал, что почти 70% граждан Украины поддерживают прекращение конфликта путем переговоров. Как пишет британская газета Telegraph, Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии.

