В программу ВЭФ — 2025 войдут мероприятия по экологии и климату
"Росконгресс": участники ВЭФ обсудят вопросы экологии и климатической политики
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мероприятия, посвященные вопросам экологии и климатической политики, войдут в программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс".
"Ожидается, что мероприятия, посвященные вопросам экологии и климата, войдут в программу десятого юбилейного Восточного экономического форума. В 2023 году ВЭФ достиг углеродной нейтральности. Углеродный след компенсируется на всех крупных мероприятиях фонда "Росконгресс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов, в соответствии с которым к 2035 году необходимо обеспечить сокращение выбросов до 65-67% относительно уровня 1990 года с учетом максимальной возможной поглощающей возможности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.
"Россия последовательно реализует стратегию низкоуглеродного развития, сочетая экологическую ответственность с приоритетами промышленного и экономического роста. Важным шагом в развитии этой политики стал опубликованный указ президента. Фонд "Росконгресс" интегрирует вопросы развития зеленых технологий, сокращения выбросов за счет инновационных подходов, инвестиций в низкоуглеродные инициативы в повестку крупнейших деловых мероприятий. Активное вовлечение бизнеса и научного сообщества в реализацию этих задач будет продолжено. Ответственный подход к развитию промышленности с учетом экологических приоритетов позволит укрепить место России в глобальной экономике будущего", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
В статусе выездной площадки Восточного экономического форума в Сахалинской области прошел международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект", на котором было объявлено, что регион досрочно достиг углеродной нейтральности, напомнили в "Росконгрессе". Результаты сахалинского климатического эксперимента планируют представить на глобальном саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".