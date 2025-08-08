https://ria.ru/20250808/vagon-2034104421.html
В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов
В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов - РИА Новости, 08.08.2025
В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов
Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:35:00+03:00
2025-08-08T11:35:00+03:00
2025-08-08T11:47:00+03:00
происшествия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 8 августа 2025 года на подъездных путях станции Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия произошел сход 3 вагонов с углем, следовавших в составе поезда. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250807/vagony-2033849478.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов
В Бурятии три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 8 августа 2025 года на подъездных путях станции Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия произошел сход 3 вагонов с углем, следовавших в составе поезда. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.