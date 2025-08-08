https://ria.ru/20250808/vagon-2034104421.html

В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов

В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов - РИА Новости, 08.08.2025

В Бурятии три вагона с углем сошли с рельсов

Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:35:00+03:00

2025-08-08T11:35:00+03:00

2025-08-08T11:47:00+03:00

происшествия

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Три вагона с углем в составе поезда сошли с рельсов в Бурятии, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 8 августа 2025 года на подъездных путях станции Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия произошел сход 3 вагонов с углем, следовавших в составе поезда. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250807/vagony-2033849478.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия