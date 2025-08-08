https://ria.ru/20250808/uran-2034129884.html

"Росатом" планирует начать добычу урана на новом месторождении

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила проект освоения Широндукуйского месторождения урана в Краснокаменске Забайкальского края, добычу там планируется начать в 2028 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом". "АО "ВНИПИпромтехнологии" (инжиниринговый центр горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проект освоения Широндукуйского месторождения Стрельцовского ураново-рудного района, расположенного в г. Краснокаменске Забайкальского края. Заказчиком проекта выступило ПАО "ППГХО" им. Е.П. Славского (уранодобывающее предприятие дивизиона)", - говорится в сообщении. Заказчиком проекта выступило уранодобывающее предприятие горнорудного дивизиона ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" имени Е.П. Славского. Отмечается, что специалисты инжинирингового центра уже провели инженерные изыскания, детально изучили природные и климатические условия территории, проанализировали отобранные пробы. Результаты легли в основу проектной документации. Кроме того "ВНИПИпромтехнологии" подготовило технический проект отработки месторождения, уже получивший одобрение Роснедр. "Следующий этап - строительство поверхностного комплекса, к которому приступят уже в этом году. Идут горно-капитальные работы по IV горизонту подземного рудника № 1, необходимые для вскрытия Широндукуйского месторождения. Начать добычу планируется в 2028 году", - подчеркивается в сообщении.

