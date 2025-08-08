https://ria.ru/20250808/ukraina-2034243793.html

Киев готовит общество к снижению возраста мобилизованных, считает источник

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Киевские власти "прогревают" общество для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел в пример публикации в соцсетях волонтера ВСУ Юлии Толмачевой о том, что ситуация критическая практически на всех направлениях, а именно: в Покровске, Константиновке, Торецке, Волчанске, Часовом Яре, Купянске и Доброполье. "Быть может, до украинского общества такого рода информация действительно не доходит, но уверены, что на Банковой прекрасно все осознают. Для этого и идет прогрев общества для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу", - сказал он.

