Киев готовит общество к снижению возраста мобилизованных, считает источник - РИА Новости, 08.08.2025
21:08 08.08.2025
Киев готовит общество к снижению возраста мобилизованных, считает источник
в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Киевские власти "прогревают" общество для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства привел в пример публикации в соцсетях волонтера ВСУ Юлии Толмачевой о том, что ситуация критическая практически на всех направлениях, а именно: в Покровске, Константиновке, Торецке, Волчанске, Часовом Яре, Купянске и Доброполье. "Быть может, до украинского общества такого рода информация действительно не доходит, но уверены, что на Банковой прекрасно все осознают. Для этого и идет прогрев общества для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу", - сказал он.
в мире, киев, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Киевские власти "прогревают" общество для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства привел в пример публикации в соцсетях волонтера ВСУ Юлии Толмачевой о том, что ситуация критическая практически на всех направлениях, а именно: в Покровске, Константиновке, Торецке, Волчанске, Часовом Яре, Купянске и Доброполье.
"Быть может, до украинского общества такого рода информация действительно не доходит, но уверены, что на Банковой прекрасно все осознают. Для этого и идет прогрев общества для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу", - сказал он.
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Минобороны Украины расширило программу по привлечению молодежи в ВСУ
Вчера, 14:19
 
