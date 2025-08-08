Рейтинг@Mail.ru
НАБУ и САП заявили о продолжающихся атаках
19:09 08.08.2025
НАБУ и САП заявили о продолжающихся атаках
в мире
украина
александр клименко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
верховная рада украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявило о продолжающихся атаках на агентства и возможных попытках украинских властей установить подконтрольных руководителей антикоррупционных структур. "Есть информация, что следующей атакой может быть атака лично на руководителей: попытка перезагрузки руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами", - заявил глава НАБУ Семен Кривонос на брифинге. В свою очередь глава САП Александр Клименко, который также участвовал в брифинге, подтвердил слова Кривоноса, добавив, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти предпримут следующий шаг - установят на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей. "Следующий шаг - это сменить руководство и просто поставить зависимых руководителей... Такие попытки, явные первые шаги уже происходят", - заявил Клименко. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
украина
в мире, украина, александр клименко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Клименко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявило о продолжающихся атаках на агентства и возможных попытках украинских властей установить подконтрольных руководителей антикоррупционных структур.
"Есть информация, что следующей атакой может быть атака лично на руководителей: попытка перезагрузки руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами", - заявил глава НАБУ Семен Кривонос на брифинге.
В свою очередь глава САП Александр Клименко, который также участвовал в брифинге, подтвердил слова Кривоноса, добавив, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти предпримут следующий шаг - установят на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей.
"Следующий шаг - это сменить руководство и просто поставить зависимых руководителей... Такие попытки, явные первые шаги уже происходят", - заявил Клименко.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
