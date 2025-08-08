https://ria.ru/20250808/ukraina-2034214510.html
САП добивается отставки главы антимонопольного комитета Украины
украина
киев
павел кириленко
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подала ходатайство об отстранении от должности главы антимонопольного комитета страны Павла Кириленко, сообщила пресс-служба прокуратуры. "Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении более чем на 72 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов - ред.) и декларировании недостоверных сведений (о доходах -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. В июне национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко в ненадлежащем декларировании принадлежащих ему объектов недвижимости. САП в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).
украина
киев
