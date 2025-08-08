Рейтинг@Mail.ru
"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034183964.html
"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине
"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 08.08.2025
"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине
Все больше украинцев начинают понимать, что вместе с россиянами стали жертвами прокси-войны НАТО, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:18:00+03:00
2025-08-08T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884123367_0:473:2715:2000_1920x0_80_0_0_088f4fe7bb3187ea5255586c26b2f343.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Все больше украинцев начинают понимать, что вместе с россиянами стали жертвами прокси-войны НАТО, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х."Украинцы пали жертвами опосредованной войны НАТО так же, как и русские, и все больше украинцев начинают это осознавать. Именно поэтому ни Зеленский, ни его западные кураторы не могут допустить окончания конфликта", — написал он.Как показал недавний опрос компании Gallup, 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034161947.html
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034083586.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884123367_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_40386c249b06cd11bbf679d59425b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Россия, Украина
"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине

Фази: многие украинцы осознали, что стали жертвами прокси-войны НАТО

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Все больше украинцев начинают понимать, что вместе с россиянами стали жертвами прокси-войны НАТО, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.
"Украинцы пали жертвами опосредованной войны НАТО так же, как и русские, и все больше украинцев начинают это осознавать. Именно поэтому ни Зеленский, ни его западные кураторы не могут допустить окончания конфликта", — написал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко выступил с громким заявлением о конфликте на Украине
Вчера, 15:25
Как показал недавний опрос компании Gallup, 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Вчера, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала