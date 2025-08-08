https://ria.ru/20250808/ukraina-2034183964.html

"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине

"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 08.08.2025

"Пали жертвами". В США раскрыли, что произошло на Украине

Все больше украинцев начинают понимать, что вместе с россиянами стали жертвами прокси-войны НАТО, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Все больше украинцев начинают понимать, что вместе с россиянами стали жертвами прокси-войны НАТО, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х."Украинцы пали жертвами опосредованной войны НАТО так же, как и русские, и все больше украинцев начинают это осознавать. Именно поэтому ни Зеленский, ни его западные кураторы не могут допустить окончания конфликта", — написал он.Как показал недавний опрос компании Gallup, 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

