Глава НАБУ потребовал от СБУ раскрыть материалы двух дел детективов бюро
Глава НАБУ потребовал от СБУ раскрыть материалы двух дел детективов бюро - РИА Новости, 08.08.2025
Глава НАБУ потребовал от СБУ раскрыть материалы двух дел детективов бюро
Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос попросил СБУ обнародовать материалы дел двух детективов бюро, которых обвиняют... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:16:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос попросил СБУ обнародовать материалы дел двух детективов бюро, которых обвиняют в госизмене, сообщает украинское издание Нromadske.ua. По словам Кривоноса, НАБУ начало внутренние расследования и запросило доказательства у СБУ, но спецслужба запретила их публикацию. "Руководитель НАБУ Семен Кривонос хочет публичного раскрытия материалов по двум детективам бюро, задержанным по подозрению в сотрудничестве с РФ... Кривонос направил письма в СБУ с просьбой предоставить материалы по задержанным детективам. По одному из них уже поступил ответ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Глава НАБУ подчеркнул, что не может раскрывать материалы дела без разрешения СБУ, и призвал к открытому судебному процессу. Он же 22 июля сообщал, что трое сотрудников НАБУ во время обысков СБУ получили телесные повреждения, однако медицинские учреждения препятствовали в официальной фиксации побоев. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
украина
