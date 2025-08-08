Рейтинг@Mail.ru
Глава НАБУ потребовал от СБУ раскрыть материалы двух дел детективов бюро
16:16 08.08.2025
Глава НАБУ потребовал от СБУ раскрыть материалы двух дел детективов бюро
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос попросил СБУ обнародовать материалы дел двух детективов бюро, которых обвиняют в госизмене, сообщает украинское издание Нromadske.ua. По словам Кривоноса, НАБУ начало внутренние расследования и запросило доказательства у СБУ, но спецслужба запретила их публикацию. "Руководитель НАБУ Семен Кривонос хочет публичного раскрытия материалов по двум детективам бюро, задержанным по подозрению в сотрудничестве с РФ... Кривонос направил письма в СБУ с просьбой предоставить материалы по задержанным детективам. По одному из них уже поступил ответ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Глава НАБУ подчеркнул, что не может раскрывать материалы дела без разрешения СБУ, и призвал к открытому судебному процессу. Он же 22 июля сообщал, что трое сотрудников НАБУ во время обысков СБУ получили телесные повреждения, однако медицинские учреждения препятствовали в официальной фиксации побоев. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос попросил СБУ обнародовать материалы дел двух детективов бюро, которых обвиняют в госизмене, сообщает украинское издание Нromadske.ua.
По словам Кривоноса, НАБУ начало внутренние расследования и запросило доказательства у СБУ, но спецслужба запретила их публикацию.
"Руководитель НАБУ Семен Кривонос хочет публичного раскрытия материалов по двум детективам бюро, задержанным по подозрению в сотрудничестве с РФ... Кривонос направил письма в СБУ с просьбой предоставить материалы по задержанным детективам. По одному из них уже поступил ответ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Глава НАБУ подчеркнул, что не может раскрывать материалы дела без разрешения СБУ, и призвал к открытому судебному процессу.
Он же 22 июля сообщал, что трое сотрудников НАБУ во время обысков СБУ получили телесные повреждения, однако медицинские учреждения препятствовали в официальной фиксации побоев. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
