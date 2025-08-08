https://ria.ru/20250808/ukraina-2034165760.html
Лукашенко рассказал, чем украинцы отличаются от Зеленского
Лукашенко рассказал, чем украинцы отличаются от Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко рассказал, чем украинцы отличаются от Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам бежать некуда. РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам бежать некуда. "Запад не должен наталкивать Россию и Белоруссию на мобилизацию. Не надо до этого доводить. Я говорил американцам, что давайте договоримся сейчас, давайте прекратим разыгрывать спектакль. Давайте сделаем так, чтобы сели и договорились не только о перемирии, но о мире. Но я вижу поведение Зеленского. Не знаю, зачем это ему. Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
