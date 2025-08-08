https://ria.ru/20250808/ukraina-2034150767.html

Лукашенко назвал важный шаг для урегулирования украинского конфликта

Воздушное перемирие между Украиной и РФ было бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:39:00+03:00

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

дональд трамп

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Воздушное перемирие между Украиной и РФ было бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликовало агентство Белта.Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина в течение 50 дней должны прекратить войну, Лукашенко сказал, что "так не делается"."Я пришел, сказал, 50 дней дал". Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: "Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться". Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг - не летали ракеты и дроны; второй шаг - к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", - сказал Лукашенко.

россия, в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп