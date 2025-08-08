https://ria.ru/20250808/ukraina-2034149640.html
На Украине открыли около 700 уголовных дел против топ-чиновников
На Украине открыли около 700 уголовных дел против топ-чиновников - РИА Новости, 08.08.2025
На Украине открыли около 700 уголовных дел против топ-чиновников
Украинские правоохранительные органы открыли около 700 уголовных дел против топ-чиновников, сообщил в пятницу руководитель Специализированной антикоррупционной...
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы открыли около 700 уголовных дел против топ-чиновников, сообщил в пятницу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко. "На досудебном этапе находятся около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще приблизительно 300 – на разных стадиях в судах", - приводит слова Клименко украинское издание Liga.net. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
На Украине открыли около 700 уголовных дел против топ-чиновников
