13:04 08.08.2025 (обновлено: 13:12 08.08.2025)
Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко*
Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко*
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения экс-президенту Украины, депутату Рады Петру Порошенко* по делу о госизмене, сообщает украинский телеканал Еspreso.tv. "Суд по уголовному делу по обвинению... Порошенко* в государственной измене отложили до 11 или 12 сентября, сообщила журналистка Еspreso.tv из зала суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин в декабре 2014 – феврале 2015 года назначил представителей ЛНР и ДНР на госпредприятия в неподконтрольных Киеву районах. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит, в частности, и Порошенко*.*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко*

Суд в Киеве отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения экс-президенту Украины, депутату Рады Петру Порошенко* по делу о госизмене, сообщает украинский телеканал Еspreso.tv.
"Суд по уголовному делу по обвинению... Порошенко* в государственной измене отложили до 11 или 12 сентября, сообщила журналистка Еspreso.tv из зала суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин в декабре 2014 – феврале 2015 года назначил представителей ЛНР и ДНР на госпредприятия в неподконтрольных Киеву районах. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит, в частности, и Порошенко*.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
