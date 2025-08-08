https://ria.ru/20250808/ukraina-2034128249.html

Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко*

Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко* - РИА Новости, 08.08.2025

Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко*

Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения экс-президенту Украины, депутату Рады Петру Порошенко* по делу о... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:04:00+03:00

2025-08-08T13:04:00+03:00

2025-08-08T13:12:00+03:00

в мире

киев

украина

луганская народная республика

петр порошенко

владимир демчишин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения экс-президенту Украины, депутату Рады Петру Порошенко* по делу о госизмене, сообщает украинский телеканал Еspreso.tv. "Суд по уголовному делу по обвинению... Порошенко* в государственной измене отложили до 11 или 12 сентября, сообщила журналистка Еspreso.tv из зала суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин в декабре 2014 – феврале 2015 года назначил представителей ЛНР и ДНР на госпредприятия в неподконтрольных Киеву районах. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит, в частности, и Порошенко*.*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250129/poroshenko-1996157807.html

киев

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, луганская народная республика, петр порошенко, владимир демчишин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), служба безопасности украины