https://ria.ru/20250808/ukraina-2034116329.html
В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных
В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных - РИА Новости, 08.08.2025
В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных
Сотрудников военкоматов на Украине отправляли на фронт за невыполнение планов по мобилизации, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:20:00+03:00
2025-08-08T12:20:00+03:00
2025-08-08T12:20:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сотрудников военкоматов на Украине отправляли на фронт за невыполнение планов по мобилизации, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. "В ТЦК (военкоматах – ред.) работает четкий алгоритм - (устанавливают) показатели, которые они должны выполнять... Ранее действовала такая схема: если ТЦК не обеспечивает надлежащий процент по мобилизационным мероприятиям, такие сотрудники отправлялись в зону боевых действий", - сказал Евтушок в эфире украинского телеканала "Новости Live". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033408655.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных
Евтушок: сотрудников ТЦК гнали на фронт за малый процент мобилизованных