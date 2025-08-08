https://ria.ru/20250808/ukraina-2034116329.html

В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных

В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных - РИА Новости, 08.08.2025

В Раде рассказали о наказании сотрудников ТЦК за малое число мобилизованных

Сотрудников военкоматов на Украине отправляли на фронт за невыполнение планов по мобилизации, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сотрудников военкоматов на Украине отправляли на фронт за невыполнение планов по мобилизации, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. "В ТЦК (военкоматах – ред.) работает четкий алгоритм - (устанавливают) показатели, которые они должны выполнять... Ранее действовала такая схема: если ТЦК не обеспечивает надлежащий процент по мобилизационным мероприятиям, такие сотрудники отправлялись в зону боевых действий", - сказал Евтушок в эфире украинского телеканала "Новости Live". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.

