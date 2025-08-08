Житель Украины попытался перелететь в Молдавию на параплане
Житель Хмельницкой области на Украине пытался сбежать в Молдавию на параплане
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Стремившийся избежать мобилизации житель Хмельницкой области на Украине пытался перелететь в Молдавию на параплане, который он специально для этих целей купил в интернете за 500 евро, сообщает украинская погранслужба, которая задержала "пилота" еще до взлета.
"Сорокавосьмилетий житель Хмельницкой области решил пересечь границу (с Молдавией - ред.) на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Для взлета он выбрал поле недалеко от государственной границы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации – "на глаз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы Украины.
Отмечается, что нарушителя задержали еще до того, как он успел взлететь, после чего привлекли его к административной ответственности.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинец попытался сбежать в Молдавию на надувной лодке
7 января, 16:03