Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник
ГУР, СБУ и польская разведка обсудят провокации для срыва учений Запад-2025
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021"
Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", сообщил РИА Новости источник в рядах противников действующей власти в Минске.
По его данным, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города. На закрытую часть конференции, добавил собеседник агентства, приглашены польские структуры, в частности, Служба военной разведки Польши и Агентство разведки, но также и представители зарубежных спецслужб, включая украинские.
"Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — сказал источник.
Отдельно планируется проработка кампаний, направленных на сбор информации через оппозиционные СМИ о перемещении а территорию Белоруссии в рамках учений российских войск, включая их количественный и качественный состав, добавил он.
В четверг РИА Новости сообщало, что на этой встрече также обсудят, как помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник".
В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, учения имеют исключительно оборонительные эпизоды.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сообщил о решении снизить параметры учений "Запад-2025" и перенести основные маневры вглубь территории республики от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
