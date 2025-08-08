https://ria.ru/20250808/ukraina-2034055011.html

Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник

Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2025

Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник

СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить сценарии провокаций для срыва РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:48:00+03:00

2025-08-08T03:48:00+03:00

2025-08-08T10:46:00+03:00

украина

служба безопасности украины

в мире

белоруссия

варшава

виктор хренин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894158181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eaded7dd9f5267e9818abc512af57341.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", сообщил РИА Новости источник в рядах противников действующей власти в Минске.По его данным, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города. На закрытую часть конференции, добавил собеседник агентства, приглашены польские структуры, в частности, Служба военной разведки Польши и Агентство разведки, но также и представители зарубежных спецслужб, включая украинские."Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — сказал источник.Отдельно планируется проработка кампаний, направленных на сбор информации через оппозиционные СМИ о перемещении а территорию Белоруссии в рамках учений российских войск, включая их количественный и качественный состав, добавил он.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, учения имеют исключительно оборонительные эпизоды.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сообщил о решении снизить параметры учений "Запад-2025" и перенести основные маневры вглубь территории республики от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.

https://ria.ru/20250806/belorussija-2033636889.html

https://ria.ru/20250804/svr-2033277068.html

украина

белоруссия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, служба безопасности украины, в мире, белоруссия, варшава, виктор хренин