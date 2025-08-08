https://ria.ru/20250808/ukraina-2034049415.html
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой - РИА Новости, 08.08.2025
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой
Украина стоит перед лицом краха мобилизации и коллапса на фронте, заявила депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:54:00+03:00
2025-08-08T01:54:00+03:00
2025-08-08T01:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
анна скороход
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина стоит перед лицом краха мобилизации и коллапса на фронте, заявила депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход.“Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт”, — сказала она.Скороход пояснила, что к проблемам, перед которыми стоит страна, также относится и повальная коррупция, подрывающая моральный дух боевиков ВСУ.Как показал опрос компании Gallup, 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, анна скороход
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Анна Скороход
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой
Скороход рассказала о проблемах на фронте для Украины