Рейтинг@Mail.ru
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 08.08.2025 (обновлено: 01:55 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034049415.html
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой - РИА Новости, 08.08.2025
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой
Украина стоит перед лицом краха мобилизации и коллапса на фронте, заявила депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:54:00+03:00
2025-08-08T01:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
анна скороход
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина стоит перед лицом краха мобилизации и коллапса на фронте, заявила депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход.“Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт”, — сказала она.Скороход пояснила, что к проблемам, перед которыми стоит страна, также относится и повальная коррупция, подрывающая моральный дух боевиков ВСУ.Как показал опрос компании Gallup, 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, анна скороход
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Анна Скороход
"Сыпется фронт": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на передовой

Скороход рассказала о проблемах на фронте для Украины

© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина стоит перед лицом краха мобилизации и коллапса на фронте, заявила депутат Верховной рады, бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход.
“Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт”, — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
4 августа, 08:00
Скороход пояснила, что к проблемам, перед которыми стоит страна, также относится и повальная коррупция, подрывающая моральный дух боевиков ВСУ.

Согласно сводке Минобороны, за последние сутки ВСУ на разных направлениях специальной военной операции потеряли около 1335 военнослужащих.

Как показал опрос компании Gallup, 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу
1 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныАнна Скороход
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала