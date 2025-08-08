https://ria.ru/20250808/ukraina-2034045521.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве сигнал воздушной тревоги звучит с 00.36 мск. Сигнал тревоги также объявлен в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

