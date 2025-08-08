Рейтинг@Mail.ru
NYT: Трамп поручил готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке
17:14 08.08.2025 (обновлено: 19:15 08.08.2025)
NYT: Трамп поручил готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать подготовку к применению военной силы против нескольких латиноамериканских наркокартелей, объявленных террористическими, утверждает газета New York Times.По данным осведомленных источников издания, соответствующая секретная директива создает официальный базис для проведения прямых операций против картелей на море и на иностранной территории. При этом авторы материала ставят под вопрос законность таких действий с точки зрения международного права и американского законодательства.Газета пишет, что военные уже разрабатывают варианты действий, однако по-прежнему неясно, какое юридическое заключение дали Белый дом, Пентагон и Госдеп. Неизвестно также, рассматривался ли вопрос в юридическом управлении Минюста. Министерство обороны от комментариев по этому вопросу отказалось.Отмечается, что во время первого срока президентства Трамп "был увлечен идеей" бомбить нарколаборатории в Мексике, однако это вызывало возмущение мексиканских властей. Тем не менее идея прижилась среди республиканцев и стала одной из тем избирательной кампании 2024 года. На встречах с избирателями Трамп обещал направить силы спецопераций и флот, чтобы "объявить войну картелям".
NYT: Трамп поручил готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать подготовку к применению военной силы против нескольких латиноамериканских наркокартелей, объявленных террористическими, утверждает газета New York Times.
По данным осведомленных источников издания, соответствующая секретная директива создает официальный базис для проведения прямых операций против картелей на море и на иностранной территории. При этом авторы материала ставят под вопрос законность таких действий с точки зрения международного права и американского законодательства.
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны
5 августа, 19:17
5 августа, 19:17
Газета пишет, что военные уже разрабатывают варианты действий, однако по-прежнему неясно, какое юридическое заключение дали Белый дом, Пентагон и Госдеп. Неизвестно также, рассматривался ли вопрос в юридическом управлении Минюста. Министерство обороны от комментариев по этому вопросу отказалось.
Отмечается, что во время первого срока президентства Трамп "был увлечен идеей" бомбить нарколаборатории в Мексике, однако это вызывало возмущение мексиканских властей. Тем не менее идея прижилась среди республиканцев и стала одной из тем избирательной кампании 2024 года. На встречах с избирателями Трамп обещал направить силы спецопераций и флот, чтобы "объявить войну картелям".
Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой
6 августа, 08:00
6 августа, 08:00
 
