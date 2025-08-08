https://ria.ru/20250808/udaltsov-2034042999.html

Суд заново рассмотрит дело Удальцова об оправдании терроризма

2025-08-08T00:12:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заново и в ином составе будет рассматривать дело в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* об оправдании терроризма, так как председательствовавшему по нему судье грозит уголовное преследование, сообщила РИА Новости адвокат Виолетта Волкова. "Дело будет рассматриваться с самого начала и в ином составе суда из-за выбывшего судьи (Альберта) Тришкина, заседание назначено на 12 августа", - рассказала собеседница агентства. В середине июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении подавшего в отставку судьи 2-го Западного окружного суда Альберта Тришкина. Речь идет о деле о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ). Как выяснилось на заседании коллегии, Тришкин в Подмосковье в ходе дорожного конфликта выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Дарья Буймова

