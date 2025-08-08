https://ria.ru/20250808/ucheniya-2034118448.html

В Белоруссии летчики отрабатывают новые способы воздушной разведки

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Военные летчики Белоруссии отрабатывают на учениях новые способы воздушной разведки и тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах, сообщает пресс-служба минобороны республики. "Военнослужащие 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы (Лида, Гродненская область – ред.) участвуют в первом этапе оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО. Летный состав отрабатывает новые способы применения авиационных средств поражения и ведения воздушной разведки, тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что инженерно-технический состав обеспечивает своевременную подготовку самолетов к вылету. Как ранее сообщали в минобороны, с 6 по 30 августа в Белоруссии в два этапа проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО. На первом этапе соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов в ходе отражения удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений. На втором — после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на российском полигоне "Ашулук" пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой.

