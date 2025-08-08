Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад
07:21 08.08.2025 (обновлено: 11:17 08.08.2025)
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад - РИА Новости, 08.08.2025
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад
Полиция установила личность мужчины, который 25 лет назад вывез двух пермяков на свиноферму, натравливал на них собак, избивал и держал в овощной яме, а потом... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который 25 лет назад вывез двух пермяков на свиноферму, натравливал на них собак, избивал и держал в овощной яме, а потом утопил тела в проруби, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками из Пермского края задержан уроженец Кемеровской области по подозрению в убийстве двух граждан, совершенном 25 лет назад", - сказала Волк. По данным следствия, в марте 2000 года злоумышленник заподозрил двух жителей Еловского района в краже. Вместе с сообщником привез их на территорию свинофермы, где на мужчин натравливали сторожевых собак, содержал их в овощной яме и жестоко избивали. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Соучастники вывезли тела на Воткинское водохранилище и утопили в проруби. "Организатор противоправного деяния скрылся от правосудия. А его сообщника сотрудники правоохранительных органов задержали в том же году. За незаконное лишение свободы и укрывательство преступления он был осужден", - уточнила Волк. Она пояснила, что розыск главного фигуранта осложнялся тем, что на момент совершения преступления у него были документы на имя другого человека. После событий в Еловском районе паспорт уничтожил. Спустя некоторое время уже под своим настоящим именем был задержан и осуждён за другое убийство в Кемеровской области. Полицейскими была проведена кропотливая работа по установлению личности убийцы. На днях он был задержан по адресу проживания. Следственными органами расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Фигурант заключен под стражу.
россия
кемеровская область
пермский край
происшествия, россия, кемеровская область, пермский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Пермский край, Ирина Волк
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад

Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков на свиноферме 25 лет назад

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который 25 лет назад вывез двух пермяков на свиноферму, натравливал на них собак, избивал и держал в овощной яме, а потом утопил тела в проруби, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками из Пермского края задержан уроженец Кемеровской области по подозрению в убийстве двух граждан, совершенном 25 лет назад", - сказала Волк.
По данным следствия, в марте 2000 года злоумышленник заподозрил двух жителей Еловского района в краже. Вместе с сообщником привез их на территорию свинофермы, где на мужчин натравливали сторожевых собак, содержал их в овощной яме и жестоко избивали. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Соучастники вывезли тела на Воткинское водохранилище и утопили в проруби.
"Организатор противоправного деяния скрылся от правосудия. А его сообщника сотрудники правоохранительных органов задержали в том же году. За незаконное лишение свободы и укрывательство преступления он был осужден", - уточнила Волк.
Она пояснила, что розыск главного фигуранта осложнялся тем, что на момент совершения преступления у него были документы на имя другого человека. После событий в Еловском районе паспорт уничтожил. Спустя некоторое время уже под своим настоящим именем был задержан и осуждён за другое убийство в Кемеровской области.
Полицейскими была проведена кропотливая работа по установлению личности убийцы. На днях он был задержан по адресу проживания. Следственными органами расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Фигурант заключен под стражу.
ПроисшествияРоссияКемеровская областьПермский крайИрина Волк
 
 
