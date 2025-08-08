https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236621.html

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян

турция

аланья (город)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

ассоциация туроператоров россии (атор)

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства."Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе.Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ."Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.

Новости

