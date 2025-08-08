Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 08.08.2025 (обновлено: 20:22 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236621.html
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян - РИА Новости, 08.08.2025
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян
Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T20:11:00+03:00
2025-08-08T20:22:00+03:00
турция
аланья (город)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства."Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе.Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ."Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236183.html
https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034214647.html
турция
аланья (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, аланья (город), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Турция, Аланья (город), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные об отравлении россиян

Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции данные об отравлении россиян в отеле

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе.
Сотрудник полиции Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
Вчера, 20:09
Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ.
"Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением
Вчера, 17:58
 
ТурцияАланья (город)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала