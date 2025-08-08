Рейтинг@Mail.ru
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
20:09 08.08.2025
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah.
в мире
турция
аланья (город)
россия
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah. "Самочувствие отдыхавшей в гостинице в районе Махмутлар 70-летней россиянки Галины Татонкиной внезапно ухудшилось, когда она загорала на пляже. Находившиеся рядом люди вызвали экстренные службы. Прибывшие по вызову медики оказали женщине первую медицинскую помощь, ее госпитализировали в научно-исследовательскую больницу Аланьи", - пишет издание. "Врачам не удалось спасти россиянку", - сообщила газета. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.
турция
аланья (город)
россия
в мире, турция, аланья (город), россия
В мире, Турция, Аланья (город), Россия
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ

Sabah: в Аланье российская туристка умерла на пляже от сердечного приступа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Турции
Сотрудник полиции Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah.
"Самочувствие отдыхавшей в гостинице в районе Махмутлар 70-летней россиянки Галины Татонкиной внезапно ухудшилось, когда она загорала на пляже. Находившиеся рядом люди вызвали экстренные службы. Прибывшие по вызову медики оказали женщине первую медицинскую помощь, ее госпитализировали в научно-исследовательскую больницу Аланьи", - пишет издание.
"Врачам не удалось спасти россиянку", - сообщила газета. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.
Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле
Вчера, 09:37
 
В мире Турция Аланья (город) Россия
 
 
