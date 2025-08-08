https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236183.html

В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ

В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025

В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ

Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T20:09:00+03:00

2025-08-08T20:09:00+03:00

2025-08-08T20:09:00+03:00

в мире

турция

аланья (город)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017272221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f9fc01d2f8ab5d0023cc8fe86333b.jpg

СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah. "Самочувствие отдыхавшей в гостинице в районе Махмутлар 70-летней россиянки Галины Татонкиной внезапно ухудшилось, когда она загорала на пляже. Находившиеся рядом люди вызвали экстренные службы. Прибывшие по вызову медики оказали женщине первую медицинскую помощь, ее госпитализировали в научно-исследовательскую больницу Аланьи", - пишет издание. "Врачам не удалось спасти россиянку", - сообщила газета. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.

https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034079987.html

турция

аланья (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, аланья (город), россия