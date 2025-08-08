https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236183.html
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah. РИА Новости, 08.08.2025
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье российская туристка скончалась от сердечного приступа, сообщила в пятницу газета Sabah. "Самочувствие отдыхавшей в гостинице в районе Махмутлар 70-летней россиянки Галины Татонкиной внезапно ухудшилось, когда она загорала на пляже. Находившиеся рядом люди вызвали экстренные службы. Прибывшие по вызову медики оказали женщине первую медицинскую помощь, ее госпитализировали в научно-исследовательскую больницу Аланьи", - пишет издание. "Врачам не удалось спасти россиянку", - сообщила газета. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.
