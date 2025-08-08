https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034097321.html
Генконсульство России в Анталье не получало обращений из-за отравления
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили РИА Новости в российской диппредставительстве.Telegram-канал Shot сообщил в пятницу о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи."Обращений в генеральное консульство не поступало", - заявили в диппредставительстве.РИА Новости также запросило минздрав Турции в связи с сообщениями в СМИ.
