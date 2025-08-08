Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России в Анталье не получало обращений из-за отравления - РИА Новости, 08.08.2025
Туризм
Туризм
 
11:07 08.08.2025 (обновлено: 11:16 08.08.2025)
Генконсульство России в Анталье не получало обращений из-за отравления
Генконсульство России в Анталье не получало обращений из-за отравления - РИА Новости, 08.08.2025
Генконсульство России в Анталье не получало обращений из-за отравления
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили РИА Новости в российской... РИА Новости, 08.08.2025
туризм
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили РИА Новости в российской диппредставительстве.Telegram-канал Shot сообщил в пятницу о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи."Обращений в генеральное консульство не поступало", - заявили в диппредставительстве.РИА Новости также запросило минздрав Турции в связи с сообщениями в СМИ.
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
россия, анталья (провинция), аланья (город)
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Аланья (город)
Генконсульство России в Анталье не получало обращений из-за отравления

Генконсульство в Анталье не получало обращений из-за отравления россиян в отеле

Государственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили РИА Новости в российской диппредставительстве.
Telegram-канал Shot сообщил в пятницу о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
"Обращений в генеральное консульство не поступало", - заявили в диппредставительстве.
РИА Новости также запросило минздрав Турции в связи с сообщениями в СМИ.
Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле
Туризм Россия Анталья (провинция) Аланья (город)
 
 
