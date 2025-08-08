Турция осудила расширение военной операции Израиля в Газе
МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция осуждает решение Израиля о расширении военной операции в Газе, призывает Совет безопасности ООН принять резолюции, говорится в заявлении МИД республики.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Мы самым решительным образом осуждаем решение Израиля о расширении военной операции в Газе, которое представляет собой новый этап его экспансионистской и геноцидной политики в регионе. Каждый шаг правительства (Биньямина) Нетаньяху, направленный на продолжение геноцида против палестинцев и расширение оккупации, наносит тяжелый удар по международному миру и безопасности, усиливая региональную нестабильность и углубляя гуманитарный кризис", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
МИД Турции считает, что "установление прочного мира в регионе возможно только на основе верховенства международного права, примата дипломатии и защиты основных прав человека".
"Оккупирующий Израиль должен немедленно прекратить свои военные планы, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении. Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязанности, а Совет Безопасности ООН - принять обязательные резолюции, чтобы предотвратить действия Израиля, противоречащие международному праву и гуманитарным ценностям, чтобы не допустить выполнения этой резолюции, целью которой является насильственное изгнание палестинцев с их земли путем превращения Газы в непригодную для жизни зону", - говорится в заявлении.
