Турция осудила расширение военной операции Израиля в Газе

АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция осуждает решение Израиля о расширении военной операции в Газе, призывает Совет безопасности ООН принять резолюции, говорится в заявлении МИД республики. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы самым решительным образом осуждаем решение Израиля о расширении военной операции в Газе, которое представляет собой новый этап его экспансионистской и геноцидной политики в регионе. Каждый шаг правительства (Биньямина) Нетаньяху, направленный на продолжение геноцида против палестинцев и расширение оккупации, наносит тяжелый удар по международному миру и безопасности, усиливая региональную нестабильность и углубляя гуманитарный кризис", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. МИД Турции считает, что "установление прочного мира в регионе возможно только на основе верховенства международного права, примата дипломатии и защиты основных прав человека". "Оккупирующий Израиль должен немедленно прекратить свои военные планы, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении. Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязанности, а Совет Безопасности ООН - принять обязательные резолюции, чтобы предотвратить действия Израиля, противоречащие международному праву и гуманитарным ценностям, чтобы не допустить выполнения этой резолюции, целью которой является насильственное изгнание палестинцев с их земли путем превращения Газы в непригодную для жизни зону", - говорится в заявлении.

