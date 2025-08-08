Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова
11:58 08.08.2025 (обновлено: 12:04 08.08.2025)
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова - РИА Новости, 08.08.2025
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова
Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Поступило сообщение о нештатной посадке коммерческого вертолета с шестью туристами у подножья вулкана. По уточнённым данным, пилоту стало плохо во время полёта. Ему удалось посадить вертолет и вызвать помощь. К сожалению, пилот умер", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России забрал группу туристов из шести человек и благополучно доставил их в Елизово.
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова

Туристов эвакуировали с вулкана на Камчатке после смерти пилота вертолета

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Поступило сообщение о нештатной посадке коммерческого вертолета с шестью туристами у подножья вулкана. По уточнённым данным, пилоту стало плохо во время полёта. Ему удалось посадить вертолет и вызвать помощь. К сожалению, пилот умер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России забрал группу туристов из шести человек и благополучно доставил их в Елизово.
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской
Вчера, 01:38
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской
