https://ria.ru/20250808/turisty-2034109663.html
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова - РИА Новости, 08.08.2025
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова
Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:58:00+03:00
2025-08-08T11:58:00+03:00
2025-08-08T12:04:00+03:00
камчатка
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033421191_0:230:3164:2010_1920x0_80_0_0_fef0391afd8c81b9aa679a04dc6f336d.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после нештатной посадки коммерческого вертолета и смерти его пилота, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Поступило сообщение о нештатной посадке коммерческого вертолета с шестью туристами у подножья вулкана. По уточнённым данным, пилоту стало плохо во время полёта. Ему удалось посадить вертолет и вызвать помощь. К сожалению, пилот умер", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России забрал группу туристов из шести человек и благополучно доставил их в Елизово.
https://ria.ru/20250807/kamchatka-2033829152.html
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033421191_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_217fa08673b6d7ccfb1f618ac712b135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Камчатка, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Камчатке вертолет МЧС эвакуировал туристов с вулкана Крашенинникова
Туристов эвакуировали с вулкана на Камчатке после смерти пилота вертолета