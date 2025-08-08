https://ria.ru/20250808/tseny-2034046700.html

Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с первого сентября и до Нового года. "Траты российской семьи на питание за год выросли на 10-15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится. Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары", - сказал Миронов. Он также сообщил о предложении Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который, по его словам, рекомендовал на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости. "Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты", - добавил Миронов. Депутат уточнил, что заморозка цен – решение, которое должен сопровождать целый комплекс мер: снижение пошлин на ряд товаров, налоговые преференции, переход на "прямые поставки с полей", долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, поддержка сельхозпроизводителей, и все это под контролем государства. "В конечном счете данный шаг выгоден и бизнесу", - подытожил Миронов.

