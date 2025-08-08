Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 08.08.2025
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
2025
На всей территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он.
В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
