В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.

