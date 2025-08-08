https://ria.ru/20250808/tramp-2034259211.html
Трамп отказался использовать выражение последний шанс на мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать выражение "последний шанс" на мир в контексте предстоящей встречи с руководством РФ. РИА Новости, 09.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать выражение "последний шанс" на мир в контексте предстоящей встречи с руководством РФ. "Мне не нравится использовать выражение "последний шанс", – сказал президент США журналистам в Белом доме. Так он ответил на вопрос, является ли встреча лидеров РФ и США "последним шансом" для Москвы достичь мира.
