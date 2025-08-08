https://ria.ru/20250808/tramp-2034258430.html
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:47:00+03:00
2025-08-08T23:47:00+03:00
2025-08-08T23:48:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_0:107:2500:1513_1920x0_80_0_0_e770bac191a05ab945410b8b007cd0e0.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну."Я думаю, если бы мы не пришли, (конфликт - ред.) России и Украины мог бы закончиться мировой войной. И я остановил это", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256642.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_30:0:2254:1668_1920x0_80_0_0_d9fc15e31d2a5f01c0adc811594378b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну
Трамп считает, что без помощи США конфликт на Украине перерос бы в мировую войну