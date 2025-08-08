Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну
23:47 08.08.2025 (обновлено: 23:48 08.08.2025)
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну. РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну."Я думаю, если бы мы не пришли, (конфликт - ред.) России и Украины мог бы закончиться мировой войной. И я остановил это", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
Трамп считает, что без помощи США конфликт на Украине перерос бы в мировую войну

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну.
"Я думаю, если бы мы не пришли, (конфликт - ред.) России и Украины мог бы закончиться мировой войной. И я остановил это", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
