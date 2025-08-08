https://ria.ru/20250808/tramp-2034258430.html

Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну. РИА Новости, 08.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну."Я думаю, если бы мы не пришли, (конфликт - ред.) России и Украины мог бы закончиться мировой войной. И я остановил это", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.

