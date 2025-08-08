https://ria.ru/20250808/tramp-2034258065.html
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп сообщил, что видит шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:44:00+03:00
2025-08-08T23:44:00+03:00
2025-08-08T23:51:00+03:00
дональд трамп
в мире
армения
сша
азербайджан
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_304:391:2825:1809_1920x0_80_0_0_57b6ec82d14d6862cf49cbcc96d3ab19.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что видит шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что данный вопрос "должен быть решён"."Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено", - сказал он на церемонии подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах встречи с участием Путина и Зеленского.Отвечая на вопрос, согласен ли он с принципом Рональда Рейгана "доверяй, но проверяй" в отношении российского руководства, Трамп отметил: "Я придерживаюсь этого подхода в отношении всех, не только президента Путина, но и людей и лидеров, с которыми имею дело".
https://ria.ru/20250808/tramp-2034258430.html
армения
сша
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c9ef1d77d90ed59a4dc5e4964f8fe8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, армения, сша, азербайджан, владимир путин, владимир зеленский
Дональд Трамп, В мире, Армения, США, Азербайджан, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Трамп позитивно высказался о перспективе встречи с участием Путина и Зеленского