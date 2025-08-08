Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 08.08.2025 (обновлено: 23:51 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/tramp-2034258065.html
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп сообщил, что видит шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:44:00+03:00
2025-08-08T23:51:00+03:00
дональд трамп
в мире
армения
сша
азербайджан
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_304:391:2825:1809_1920x0_80_0_0_57b6ec82d14d6862cf49cbcc96d3ab19.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что видит шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что данный вопрос "должен быть решён"."Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено", - сказал он на церемонии подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах встречи с участием Путина и Зеленского.Отвечая на вопрос, согласен ли он с принципом Рональда Рейгана "доверяй, но проверяй" в отношении российского руководства, Трамп отметил: "Я придерживаюсь этого подхода в отношении всех, не только президента Путина, но и людей и лидеров, с которыми имею дело".
https://ria.ru/20250808/tramp-2034258430.html
армения
сша
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c9ef1d77d90ed59a4dc5e4964f8fe8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, армения, сша, азербайджан, владимир путин, владимир зеленский
Дональд Трамп, В мире, Армения, США, Азербайджан, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского

Трамп позитивно высказался о перспективе встречи с участием Путина и Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что видит шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что данный вопрос "должен быть решён".
"Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено", - сказал он на церемонии подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах встречи с участием Путина и Зеленского.
Отвечая на вопрос, согласен ли он с принципом Рональда Рейгана "доверяй, но проверяй" в отношении российского руководства, Трамп отметил: "Я придерживаюсь этого подхода в отношении всех, не только президента Путина, но и людей и лидеров, с которыми имею дело".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп считает, украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну
Вчера, 23:47
 
Дональд ТрампВ миреАрменияСШААзербайджанВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала