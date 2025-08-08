https://ria.ru/20250808/tramp-2034257220.html

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично вмешаться, если Армения или Азербайджан нарушат достигнутые мирные договоренности. РИА Новости, 09.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично вмешаться, если Армения или Азербайджан нарушат достигнутые мирные договоренности."Я дал им личное обязательство: если возникнет конфликт, они оба знают - позвонят мне, и мы все уладим", - сказал Трамп на церемонии подписания совместной декларации в Белом доме в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.Он отметил, что "большие проблемы решены, остались лишь мелкие, но и их мы сможем устранить", назвав Алиева и Пашиняна "великими людьми, сделавшими великое и очень смелое дело".Во время мероприятия Алиев публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, а Пашинян не стал возражать."Может, мы с премьер-министром Пашиняном согласуем и отправим совместное обращение в Нобелевский комитет, чтобы присудить президенту Трампу Нобелевскую премию мира, потому что для лидеров стран, которые воевали более трех десятилетий, эта историческая подпись здесь действительно многое значит. Это осязаемый результат лидерства президента Трампа, и никто другой не смог бы этого достичь", - сказал Алиев.Трамп в ответ поблагодарил азербайджанского лидера, отметив, что "это была бы великая честь", но он занимается этим не "ради наград, а ради спасения жизней".

