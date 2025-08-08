Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал в ближайшее время объявить о месте встрече с Путиным - РИА Новости, 08.08.2025
23:32 08.08.2025 (обновлено: 23:42 08.08.2025)
Трамп пообещал в ближайшее время объявить о месте встрече с Путиным
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня."Мы скоро объявим место проведения - возможно, совсем скоро, - и, думаю, вы будете очень счастливы... Мы объявим место проведения сегодня", - сказал Трамп журналистам во время церемонии в Белом доме.
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня.
"Мы скоро объявим место проведения - возможно, совсем скоро, - и, думаю, вы будете очень счастливы... Мы объявим место проведения сегодня", - сказал Трамп журналистам во время церемонии в Белом доме.
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
