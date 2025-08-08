https://ria.ru/20250808/tramp-2034257028.html
Трамп пообещал в ближайшее время объявить о месте встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня. РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня."Мы скоро объявим место проведения - возможно, совсем скоро, - и, думаю, вы будете очень счастливы... Мы объявим место проведения сегодня", - сказал Трамп журналистам во время церемонии в Белом доме.
