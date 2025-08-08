Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
23:29 08.08.2025 (обновлено: 23:33 08.08.2025)
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения. РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения."Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями", - заявил Трамп журналистам в Белом доме."Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим", считает Трамп.
россия, украина, в мире, дональд трамп, сша
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной

Трамп считает обоюдовыгодным обмен территориями между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения.
"Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
"Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим", считает Трамп.
