Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной

Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной

08.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения."Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями", - заявил Трамп журналистам в Белом доме."Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим", считает Трамп.

