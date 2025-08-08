https://ria.ru/20250808/tramp-2034256468.html
Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама
Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "многие люди" присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:27:00+03:00
2025-08-08T23:27:00+03:00
2025-08-08T23:27:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "многие люди" присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. "Я думаю, что многие люди присоединятся к соглашениям Авраама", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
https://ria.ru/20250805/plan-2033424251.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп
Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама
Трамп: многие люди присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений