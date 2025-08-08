https://ria.ru/20250808/tramp-2034256468.html

Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "многие люди" присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. РИА Новости, 08.08.2025

в мире

сша

израиль

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "многие люди" присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. "Я думаю, что многие люди присоединятся к соглашениям Авраама", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.

сша

израиль

2025

в мире, сша, израиль, дональд трамп