Трамп надеется, что многие присоединятся к соглашениям Авраама

23:27 08.08.2025
в мире
сша
израиль
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "многие люди" присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. "Я думаю, что многие люди присоединятся к соглашениям Авраама", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
в мире, сша, израиль, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "многие люди" присоединятся к соглашениям Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
"Я думаю, что многие люди присоединятся к соглашениям Авраама", - сказал президент США на встреча с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
В миреСШАИзраильДональд Трамп
 
 
