23:26 08.08.2025 (обновлено: 23:53 08.08.2025)
Трамп считает, что Путину нравится Уиткофф
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина. РИА Новости, 08.08.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
встреча путина с уиткоффом 6 августа
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина."Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме.При этом американский лидер не ответил на вопрос, была ли вручена Уиткоффу какая-либо награда со стороны президента Путина во время его недавнего визита в Россию.
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина.
"Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме.
При этом американский лидер не ответил на вопрос, была ли вручена Уиткоффу какая-либо награда со стороны президента Путина во время его недавнего визита в Россию.
