Трамп считает, что Путину нравится Уиткофф
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина. РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина."Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме.При этом американский лидер не ответил на вопрос, была ли вручена Уиткоффу какая-либо награда со стороны президента Путина во время его недавнего визита в Россию.
