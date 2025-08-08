https://ria.ru/20250808/tramp-2034255976.html

Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны."...Зеленский должен получить все необходимое (полномочия - ред.), потому что он должен быть готов подписать что-то", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Трамп ответил на вопрос о том, состоятельны ли утверждения о том, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады. Президент США сообщил , что Зеленский "получает необходимое", чтобы переговоры продвинулись."Он (Зеленский - ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это", - добавил Трамп.

