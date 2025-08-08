Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 08.08.2025 (обновлено: 23:46 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/tramp-2034255976.html
Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать
Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:24:00+03:00
2025-08-08T23:46:00+03:00
украина
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034145433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a67171bce867f02f29e2e052a3ff49c4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны."...Зеленский должен получить все необходимое (полномочия - ред.), потому что он должен быть готов подписать что-то", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Трамп ответил на вопрос о том, состоятельны ли утверждения о том, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады. Президент США сообщил , что Зеленский "получает необходимое", чтобы переговоры продвинулись."Он (Зеленский - ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256642.html
https://ria.ru/20250808/tramp-2034258065.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034145433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da701056c72f8966ba12130107dafaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа — 2025
Трамп заявил, что Зеленский должен что-то подписать

Трамп заявил, что Зеленский должен получить разрешения для урегулирования

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны.
"...Зеленский должен получить все необходимое (полномочия - ред.), потому что он должен быть готов подписать что-то", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
Вчера, 23:29
Трамп ответил на вопрос о том, состоятельны ли утверждения о том, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады. Президент США сообщил , что Зеленский "получает необходимое", чтобы переговоры продвинулись.
"Он (Зеленский - ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это", - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Вчера, 23:44
 
УкраинаВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала