https://ria.ru/20250808/tramp-2034255545.html
Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"
Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным" - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в популярном месте". РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:21:00+03:00
2025-08-08T23:21:00+03:00
2025-08-08T23:38:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в популярном месте"."У нас будет встреча с Россией, скоро мы объявим. Сначала с Россией. Мы объявим место, думаю, оно будет популярным", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Встреча с президентом РФ прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил Трамп.Он заявил, что хочет встретиться с Путиным скорее и это взаимно.Президент США заявил, что верит в желание российского руководства добиться мира на Украине. Как заявил Трамп, "многие вещи произошли", чтобы урегулирование продвинулось.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256738.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, россия, сша, встреча путина и трампа — 2025
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Встреча Путина и Трампа — 2025
Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"
Трамп: встреча с Путиным будет в популярном месте