Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"

Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным" - РИА Новости, 08.08.2025

Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в популярном месте". РИА Новости, 08.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в популярном месте"."У нас будет встреча с Россией, скоро мы объявим. Сначала с Россией. Мы объявим место, думаю, оно будет популярным", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Встреча с президентом РФ прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил Трамп.Он заявил, что хочет встретиться с Путиным скорее и это взаимно.Президент США заявил, что верит в желание российского руководства добиться мира на Украине. Как заявил Трамп, "многие вещи произошли", чтобы урегулирование продвинулось.

