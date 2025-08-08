Рейтинг@Mail.ru
23:21 08.08.2025 (обновлено: 23:38 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/tramp-2034255545.html
Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"
2025-08-08T23:21:00+03:00
2025-08-08T23:38:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в популярном месте"."У нас будет встреча с Россией, скоро мы объявим. Сначала с Россией. Мы объявим место, думаю, оно будет популярным", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Встреча с президентом РФ прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил Трамп.Он заявил, что хочет встретиться с Путиным скорее и это взаимно.Президент США заявил, что верит в желание российского руководства добиться мира на Украине. Как заявил Трамп, "многие вещи произошли", чтобы урегулирование продвинулось.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256738.html
россия
сша
дональд трамп, владимир путин, россия, сша, встреча путина и трампа — 2025
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Встреча Путина и Трампа — 2025
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в популярном месте".
"У нас будет встреча с Россией, скоро мы объявим. Сначала с Россией. Мы объявим место, думаю, оно будет популярным", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Встреча с президентом РФ прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил Трамп.
Он заявил, что хочет встретиться с Путиным скорее и это взаимно.
Президент США заявил, что верит в желание российского руководства добиться мира на Украине. Как заявил Трамп, "многие вещи произошли", чтобы урегулирование продвинулось.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Вчера, 23:29
 
Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
