Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
23:21 08.08.2025 (обновлено: 23:52 08.08.2025)
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.08.2025
дональд трамп
в мире
сша
владимир путин
встреча путина и трампа — 2025
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Очень скоро я встречусь с президентом Путиным", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме."Он (Путин - ред.) хотел бы встретиться как можно скорее. Я согласен с этим. Но мы объявим об этом очень скоро. И место (встречи – ред.)", – добавил Трамп.
сша
дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025
Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Очень скоро я встречусь с президентом Путиным", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
"Он (Путин - ред.) хотел бы встретиться как можно скорее. Я согласен с этим. Но мы объявим об этом очень скоро. И место (встречи – ред.)", – добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского
Вчера, 23:44
 
Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
 
 
