https://ria.ru/20250808/tramp-2034255458.html

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным - РИА Новости, 08.08.2025

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T23:21:00+03:00

2025-08-08T23:21:00+03:00

2025-08-08T23:52:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

владимир путин

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Очень скоро я встречусь с президентом Путиным", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме."Он (Путин - ред.) хотел бы встретиться как можно скорее. Я согласен с этим. Но мы объявим об этом очень скоро. И место (встречи – ред.)", – добавил Трамп.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034258065.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025