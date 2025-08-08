https://ria.ru/20250808/tramp-2034255458.html
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:21:00+03:00
2025-08-08T23:21:00+03:00
2025-08-08T23:52:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
владимир путин
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Очень скоро я встречусь с президентом Путиным", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме."Он (Путин - ред.) хотел бы встретиться как можно скорее. Я согласен с этим. Но мы объявим об этом очень скоро. И место (встречи – ред.)", – добавил Трамп.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034258065.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025
Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Трамп заявил, что очень скоро состоится его встреча с Путиным